Guerre Israël-Hamas : Mahmoud Abbas a-t-il été visé par une tentative d'assassinat ?

Les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne est entrée, et se répercutent en Cisjordanie, autre territoire palestinien. Mardi 7 novembre, une information a pris de l'ampleur en ligne : Mahmoud Abbas aurait été l'objet d'une tentative d’assassinat. Deux vidéos ont été diffusées en guise de preuves. Celles-ci sont présentées comme l’attaque du convoi transportant le président de l’Autorité palestinienne et sa garde rapprochée. Sur l’une d’elles, on peut voir des hommes armés tirer sur un pickup noir à l’arrêt. Le corps d’un homme git au sol.