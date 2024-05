Le corps d'un quatrième otage rapatrié de Gaza par l'armée israélienne en 24h

Le corps de Ron Benjamin, 53 ans, a été rapatrié samedi 18 mai en Israël. Trois autres otages sans vie avaient été rendus la veille à leur famille.

Le corps d'un otage israélien a été rapatrié dans son pays ce samedi 18 mai, d'après l'annonce faite par Tsahal. Capturé le 7 octobre par des membres du Hamas, le corps sans vie de Ron Benjamin, 53 ans, a été retrouvé avec ceux de trois otages, qui ont été rapatriés un jour plus tôt, comme l'a précisé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.

Ainsi, les cadavres d'Itzhak Gelerenter, d'Amit Buskila et de Shani Louk, déjà annoncée comme morte en octobre, ont été rapatriés vendredi dans l'État hébreu. Selon le journaliste E. David Benaym, Ron Benjamin était sorti faire un tour à vélo ce matin du samedi 7 octobre, dans la région du kibboutz Beeri, lorsqu'il avait été enlevé par le Hamas. Les conditions de sa mort ne sont pas connues.

Après plus de sept mois de guerre à Gaza, déclenchée par les attaques terroristes conduites par le Hamas dans le sud d'Israël, 128 personnes sont encore détenues par le mouvement terroriste palestinien. Parmi elles, 38 sont présumées mortes. Rassemblées au sein du collectif "Bring them home now" ("Ramenez les à la maison maintenant"), les familles des otages se battent pour avoir des nouvelles de leurs proches et les faire libérer.