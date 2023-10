Guerre Israël-Hamas : le fils de Benyamin Nétanyahou est-il "exempté" de combattre avec la réserve de l'armée ?

L'image ci-dessus ne serait toutefois qu'une image d'archive, si l'on en croit un journaliste et ancien politicien israélien. L'homme au second plan serait bien le fils du chef du gouvernement israélien, mais la scène daterait de 2015. On retrouve d'ailleurs le cliché relayé dans la presse cette année-là.

Rien n'indique non plus que le trentenaire se trouve pour le moment en congés. Les médias britanniques ne font pas mention d'une telle information et reproduisent même des photos récentes sur lesquelles on voit Yair Nétanyahou prêter main forte à une ONG basée aux États-Unis. Une structure qui recueille et expédie des fournitures pour les soldats de Tsahal et les familles touchées par le conflit actuel.