VIDÉO - "Tout faire pour la ramener" : le frère de l'otage franco-israélienne Mia Schem appelle à l'aide

Certaines familles ont déclaré qu’elles préféraient voir leur proche mort plutôt que l'otage torturé par le Hamas. Ce n’est pourtant pas l’avis d’Ilaï et de ses proches. "Notre famille a traversé beaucoup. Après ces dix jours dans l’inconnu, nous savons maintenant qu’elle est en vie et qu’elle restera en vie. Je ne veux penser qu’à une seule chose : la ramener saine et sauve à la maison", confie-t-il à LCI.

Le New York Times a déclaré que la vidéo a pu être prise il y a six jours. Ilaï affirme ne pas connaître cette information. "Je peux seulement dire qu’ils l’ont filmée il y a six jours et l’ont postée hier. Ça veut dire qu’elle est actuellement dans les mêmes conditions. Nous savons juste qu’elle est en vie et nous espérons juste qu’elle rentre à la maison", martèle-t-il.