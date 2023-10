Guerre Israël-Hamas : le Hezbollah se dit prêt à intervenir contre Israël

Cheikh Qassem a pris la parole lors d'une manifestation organisée par sa formation dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth. Plus d'un millier de personnes, dont des femmes et des enfants parfois vêtus de tenues militaires, y ont participé, agitant des drapeaux palestiniens et du Hezbollah. "Nasrallah, frappe Tel-Aviv !", ont scandé les manifestants, à l'adresse de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.

D'autres manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs localités, notamment dans le sud du Liban.