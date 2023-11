Guerre Israël-Hamas : le Hezbollah a-t-il installé ses missiles anti-navire en réponse au déploiement américain ?

Sur les images, notamment partagées par un compte Twitter qui se revendique comme "le plus grand média d'Europe de l'Est", on compte au moins cinq missiles. Ils sont stockés dans des conteneurs métalliques dans un lieu non identifié. Sur chaque conteneur et sur chaque missile, on reconnait très clairement un logo en bleu. Représentant un bras tendu serrant le poing autour d'un fusil de guerre, il correspond au drapeau du Hezbollah, cette organisation considérée comme terroriste par les États-Unis.

Selon nos recherches, ces missiles sont des C-802. Or, on sait qu'ils font partie de l'arsenal du Hezbollah (dont la branche militaire est considérée par les experts comme une "véritable armée conventionnelle et confessionnelle"), puisque cette munition avait été utilisé en 2006, lors d'une attaque contre un navire israélien. Toutefois, la séquence en question est relative au conflit en cours.