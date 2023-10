Guerre Israël-Hamas : le "métro de Gaza", ce réseau de tunnels redouté par Tsahal

Lors de sa dernière opération militaire à Gaza en mai 2021, l'armée israélienne avait là encore bombardé le "Métro". Notamment dans la nuit de 13 au 14 mai : l'armée avait alors tenté de créer l'impression que ses troupes allaient entrer dans Gaza pour pousser les combattants du Hamas à se réfugier dans certains tunnels et ensuite bombarder intensément depuis les airs cette fourmilière humaine. Tsahal avait assuré que de "nombreux" membres du Hamas avaient été tués. Les autorités locales, elles, avaient relevé le bilan coté civils : dans le quartier d'Al-Rimal, en bord de mer dans la ville de Gaza, des maisons s'étaient effondrées à la suite de frappes israéliennes car leurs fondations n'avaient pas tenu.

Pour limiter ces intrusions souterraines, l'État hébreu s'est lancé dans la construction d'une barrière. Plus exactement un "mur de fer", dont les travaux ont duré trois ans, pour s'achever en décembre 2021. Longue de 65 km et pourvue de centaines de caméras, de radars et autres capteurs, cette barrière "constitue un 'mur de fer' (...) entre l'organisation terroriste (le Hamas, ndlr) et les résidents du sud d'Israël", s'était félicité le ministre de la Défense Benny Gantz.