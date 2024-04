Guerre Israël-Hamas : le ministre israélien de la Défense juge "le moment opportun" pour une trêve à Gaza

Yoav Gallant a estimé qu'une trêve avec le Hamas était envisageable à Gaza. L'armée israélienne se préparait justement à une offensive sur la ville de Rafah.

Alors que l'armée israélienne disait la veille "se préparer" à entrer à Rafah, dans le sud de Gaza, le ministre de la Défense israélien a finalement jugé lundi 8 avril que le moment était "opportun" pour une trêve avec le Hamas. "Il y aura des décisions difficiles, nous devons être prêts à payer le prix pour faire revenir les otages avant de repartir au combat. Nous sommes au moment opportun" pour le faire, a déclaré Yoav Gallant, cité par l'AFP.

Israël "en position de force", selon le ministre

En coulisses, des négociations se déroulent au Caire entre des médiateurs égyptiens, américains et qataris -ces derniers étant les interlocuteurs privilégiés du Hamas. Selon le ministre israélien de la Défense, Israël s'est placé "dans une position de force" pour négocier après avoir bombardé la bande de Gaza sans relâche pendant six mois.

"Les conditions opérationnelles que l'armée israélienne a créées en mettant une pression incessante sur le Hamas et la position de force où nous nous trouvons après cette campagne nous offrent flexibilité et liberté d'action", a-t-il assuré. Dimanche, Tsahal a quitté la ville de Khan Younès et devait se consacrer à une offensive sur celle de Rafah, où se sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens.