"Ni Hamas, ni civils israéliens" : Israël présente son premier plan de "l'après-guerre" dans la bande de Gaza

Le ministre israélien de la Défense a présenté jeudi son premier plan de "l'après-guerre". Yoav Gallant propose que la bande de Gaza n'abrite "ni Hamas", ni "administration civile israélienne". Le plan doit encore être adopté par le gouvernement.

Près de trois mois après l'attaque sanglante du Hamas sur les zones frontalières d'Israël, les contours d'un premier plan de "l'après-guerre" se dessinent timidement. Ce jeudi 4 janvier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a présenté les solutions envisagées pour l'avenir de la bande de Gaza, une fois les combats terminés. Un plan qui prévoit qu'il n'y aurait "ni Hamas", ni "administration civile israélienne" en place dans le territoire palestinien.

Un programme toujours incertain

Selon les grandes lignes de ce plan présenté à la presse par Yoav Gallant, les opérations sur le territoire palestinien vont encore "se poursuivre". Jusqu'à quand ? Le "retour des otages", le "démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas" et "l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza", sont les conditions posées par le ministre avant tout arrêt des combats. Après quoi pourra s'amorcer une autre phase. Celle du "jour d'après". Mais tandis que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait appelé lundi à un retour de colons juifs à Gaza et à "encourager" la population palestinienne à émigrer, le ministre de la Défense plaide pour une autre solution. Un programme selon lequel "il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza". Il a toutefois précisé que l'armée israélienne devrait garder "sa liberté d'action" à Gaza pour y juguler toute "menace" éventuelle.

Les habitants de Gaza seront donc "des Palestiniens". "Par conséquent, des entités palestiniennes seront en charge à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël", a plaidé le ministre de la Défense, sans préciser qui, des Palestiniens, devraient administrer ce territoire une fois le départ des représentants du Hamas.

Une question particulièrement épineuse, tant l'Autorité palestinienne ne convainc plus dans le territoire enclavé. Selon un récent sondage du Centre de recherche palestinien sur la politique et les sondages (PCPSR), un institut indépendant de Ramallah, seuls 11% des sondés pronostiquent un gouvernement de l'entité gouvernementale qui siège actuellement en Cisjordanie occupée, mais sans Mahmoud Abbas et 7% à peine avec ce dernier. Au contraire, près des deux tiers des Palestiniens interrogés (64%) estiment que le Hamas gardera le contrôle de Gaza au terme des combats.

Dans un entretien au Financial Times, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Shtayyeh, évoque quant à lui une autre piste. Lui ne croit pas au plan avancé par le ministre de la Défense, estimant plutôt "qu'Israël va créer sa propre administration civile qui fonctionnera sous l'autorité de son armée d'occupation". "Par conséquent, la question du jour d'après n'est pas claire", a-t-il déclaré. D'autant que le programme de Yoav Gallant n'a pas encore été adopté par le cabinet de guerre de Benyamin Nétanyahou, divisé ces dernières semaines sur la marche à suivre dans la bande de Gaza.