Guerre Israël-Hamas : le Qatar annonce négocier une libération de 12 otages, "des rumeurs vaines" pour Netanyahou

Le Qatar, qui accueille un bureau politique du Hamas et a fourni des millions de dollars d'aide financière à Gaza, était impliqué dans la médiation ayant permis en octobre la libération de quatre otages : une Américaine et sa fille ainsi que deux Israéliennes. Le riche État gazier est aussi un proche allié des États-Unis, dont il accueille la plus grande base militaire dans la région. Dimanche 5 novembre, le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, avait affirmé que son pays poursuivrait sa médiation, malgré les difficultés sur le terrain "provoquées par les agissements de l'occupation israélienne".