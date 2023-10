Le Qatar menace-t-il de stopper ses exportations de gaz en soutien aux Palestiniens ?

L’émirat du Golfe a même démenti la rumeur auprès de l’Associated Press en ces termes : "Il s'agit d'un autre cas de désinformation en ligne contre le Qatar – une telle déclaration n'a jamais été faite et ne le sera jamais. Le Qatar ne politise pas ses approvisionnements en GNL ni aucun investissement économique". S’il soutient la création d’un État palestinien, et entretient même des liens avec des dirigeants du Hamas, Doha n’a pas pris position et menacé de couper le robinet mondial du gaz pour que Gaza soit épargnée par l’armée israélienne. Bien au contraire. Ces derniers jours, le Qatar a signé des partenariats majeurs avec TotalEnergies et Shell, devant permettre de fournir 3,5 millions de tonnes de gaz naturel par an à l’une et à l’autre, et ce pendant vingt-sept ans.