Guerre Israël-Hamas : le "roof knocking", cette technique israélienne utilisée à Gaza

En 2012, un habitant de Zeïtoun, un quartier de Gaza proche de la frontière avec Israël, avait raconté le "roof knocking" qu'il avait subi : "L'armée israélienne a appelé sur le téléphone portable et nous a donné cinq minutes pour partir". "En cinq minutes, nous nous sommes rassemblés et nous sommes sortis dans la rue (…) puis un drone a tiré un missile sur l'un des appartements à titre d'avertissement, pour montrer qu'ils étaient sérieux et que ce n'était pas une plaisanterie". "Cinq minutes plus tard, deux missiles ont été tirés par un avion F16, nous avons vu le bâtiment s'effondrer", avait assuré cet homme qui, avec 45 autres personnes, avait évacué les lieux.

Depuis, des caméras sont embarquées sous les cockpits et l'armée israélienne diffuse régulièrement des vidéos montrant la technique "en action". "Nous envoyons un petit missile, vide, pour taper sur le toit et faire comprendre aux civils qu'ils doivent évacuer l'immeuble. Nous restons en observation pour nous assurer de leur départ", avait expliqué en 2021 un responsable de l'aviation militaire israélienne.