Comme les États-Unis, le Royaume-Uni n'écarte pas de frapper les Houthis en mer Rouge

Londres a lancé, lundi 1er janvier, un nouvel avertissement aux rebelles yéménites Houthis, qui multiplient les attaques contre des navires marchands en mer Rouge. Grant Shapps, le ministre britannique de la Défense, a déclaré que le Royaume-Uni "n'hésitera pas à prendre des mesures" pour assurer la libre navigation dans la région.

La situation géopolitique se tend en mer Rouge. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques contre des navires qu'ils estiment "liés à Israël", en solidarité avec la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Tsahal. Pour "garantir la liberté de navigation pour tous les pays" face à cette menace, Washington a initié une coalition, à laquelle appartient notamment la France. Ce qui n'empêche pas les rebelles yéménites, proches de l'Iran, de menacer le flux maritime, à coups de drones et de missiles.

Dans une tribune intitulée "Nous devons protéger la mer Rouge", et publiée par le Daily Telegraph, le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré, lundi 1er janvier, que le Royaume-Uni est "prêt à prendre des actions directes" contre les Houthis. "Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires contre les menaces à la liberté de navigation en mer Rouge", a-t-il écrit, rappelant que le HMS Diamond a déjà abattu un drone d'attaque ciblant la navigation commerciale.

"Un test pour la communauté internationale"

"Il ne faut pas se méprendre sur les Houthis : nous nous engageons à tenir les acteurs malveillants pour responsables de leurs saisies et attaques illégales", a-t-il ajouté, évoquant "un test pour la communauté internationale". Cette tribune fait écho à une prise de parole lors de laquelle Grant Shapps avait plus tôt mis en garde les rebelles yéménites. "Si les Houthis continuent de menacer des vies et le commerce, nous serons obligés de prendre les mesures nécessaires et appropriées", avait-il lancé.

Ces avertissements de Londres interviennent alors que la tension continue de monter en mer Rouge, par où transite 12% du commerce mondial. Une intervention britannique constituerait une escalade majeure dans la réponse aux Houthis. Dimanche 31 décembre, l'armée américaine a indiqué avoir coulé trois navires de rebelles, en réaction aux assauts contre un porte-conteneurs du transporteur danois Maersk. Dix rebelles ont été tués alors qu'ils tentaient de monter à bord.