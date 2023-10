Guerre Israël-Hamas : le "Tonnerre", ce navire militaire français envoyé à Gaza pour "soutenir les hôpitaux"

Un bâtiment d'exception au soutien des hôpitaux de Gaza. En déplacement en Égypte ce mercredi 25 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un navire hôpital français au large de Gaza afin de participer à des opérations de secours pour les populations civiles du territoire palestinien. Ce porte-hélicoptères, le "Tonnerre", a quitté le port de Toulon dans l'après-midi, selon des informations de l'AFP.

Il s'agit d'un grand bâtiment de la classe Mistral. Ces navires longs de 199 mètres et larges de 32 mètres sont des "porte-hélicoptères amphibies" qui sont "capables de mener, sous faible préavis, des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d'évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles", indique le ministère des Armées sur son site. La France en compte trois, avec le "Dixmude" et le "Mistral". Le "Tonnerre" a été mis en service en 2007.