Les bombardements continuent à Gaza, Macron à Doha… Le point sur la situation au Proche-Orient

Depuis la fin de la trêve, la bande de Gaza continue d’être la cible de frappes israéliennes. Pendant ce temps, le dialogue à Doha, au Qatar, semble être au point mort. Les informations de ces dernières 24 heures sur la situation au Proche-Orient.

Plus de 200 morts depuis vendredi. Les bombardements ne s’arrêtent plus sur Gaza depuis que la fin de la trêve a été actée. Depuis vendredi 1ᵉʳ décembre, au moins 240 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon un bilan du Hamas, impossible à vérifier de sources indépendantes. La branche armée du Hamas et celle du Jihad islamique affilié ont par ailleurs annoncé avoir tiré samedi "des barrages de roquettes" visant plusieurs villes d'Israël, dont Tel-Aviv, et l'armée israélienne a fait état de "plus de 250 roquettes" tirées et de deux soldats tués, les premiers depuis la reprise des combats.

Les négociations dans "l’impasse". La trêve semble déjà loin et les négociations se trouvent au point mort. Elles ont connu un nouveau recul samedi, avec le départ du Qatar des négociateurs israéliens. Ces derniers ont invoqué "l’impasse" des discussions. Pendant ce temps, au moins 136 otages sont toujours en captivité dans la bande de Gaza, aux mains du Hamas ou d’autres groupes affiliés comme le Jihad islamique. D’après les premiers récits que livrent les quelque 110 otages libérés, les conditions de détention furent difficiles mais ils n’auraient pas été maltraités.

La France veut discuter. Emmanuel Macron a atterri à Doha, quelques heures plus tard, pour diner avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Objectif : convaincre l’émirat, qui se trouve au cœur des discussions entre Israël et le Hamas, d’inciter au dialogue et à la reprise de la trêve. Parmi les otages, figureraient encore quatre Français. Depuis le sommet de la COP28 à Dubaï, le chef de l’État avait appelé dans la journée à "redoubler d’efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable" et prévenu que la guerre pourrait durer dix ans à ce rythme, si Israël persistait à vouloir détruire le Hamas. Un tel accord de cessez-le-feu ne s’est pas encore concrétisé, et seule une trêve d’une courte semaine a pu voir le jour dans ce conflit, qui a repris le 7 octobre dernier.