Les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent les Houthis au Yémen

Le conflit Israël-Hamas se déplace au Yémen où les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les rebelles Houthis. Ces derniers menacent depuis des semaines le trafic maritime international en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza. Ils ont prévenu vendredi qu'ils continueraient à attaquer des navires.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les rebelles Houthis qui, depuis le début de la guerre le 7 octobre, menacent le trafic maritime international en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza. Ces frappes ont ciblé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis, a indiqué la chaîne de télévision de ce groupe rebelle membre de "l'axe de la résistance", regroupement de mouvements armés hostiles à Israël et établis par l'Iran qui comprend également le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

Elles ont été menées à l'aide d'avions de combat et de missiles Tomahawk, ont indiqué plusieurs médias américains, Washington disant avoir bénéficié aussi du soutien de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas et Bahreïn. De son côté, Londres a dit avoir déployé quatre avions de combat Typhoon FGR4 pour frapper avec des bombes guidées au laser les sites de Bani et Abbs, d'où les Houthis "lancent" des drones.

Biden se félicite du "succès" des frappes

L'opération américano-britannique a été menée "avec succès" en réponse "directe aux attaques sans précédent des Houthis sur des navires internationaux en mer Rouge", a affirmé le président américain Joe Biden ce vendredi, évoquant une action "défensive" soutenue pour protéger notamment le commerce international.

"Ces frappes ciblées sont un message clair (indiquant) que les États-Unis et nos partenaires ne toléreront pas les attaques sur nos troupes (et) ne permettront pas à des acteurs hostiles de mettre en danger la liberté de navigation à travers l'une des routes commerciales les plus importantes du monde", a ajouté le président américain. Il a averti, dans un communiqué, qu'il "n'hésiterait pas" à "ordonner d'autres mesures" si nécessaire.

Les Houthis continueront à cibler les navires liés à Israël en Mer rouge

Dans la foulée de la guerre Israël-Hamas, les Houthis ont multiplié depuis la mi-novembre les attaques par missiles et par drones en mer Rouge, poussant de nombreux armateurs à contourner la zone, ce qui fait grimper les coûts et les temps de transport entre l'Europe et l'Asie.

En réponse, les États-Unis avaient déjà déployé des navires de guerre et mis en place en décembre une coalition internationale pour protéger le trafic maritime dans cette zone où transite 12% du commerce mondial. "Malgré les avertissements répétés de la communauté internationale, les Houthis ont continué de mener des attaques en mer Rouge (...) Nous avons donc pris des mesures limitées, nécessaires et proportionnées en état de légitime défense", a déclaré de son côté le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

"Notre pays fait face à une attaque massive par des navires américains et britanniques, des sous-marins et des avions", a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères des Houthis, Hussein Al-Ezzi, cité par les médias du mouvement. "Les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression", a-t-il menacé.

"Il n'y a aucune justification à cette agression contre le Yémen, puisqu'il n'y avait pas de menace sur la navigation internationale en mer Rouge (...), et la cible était et restera les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée", a écrit sur X (ex-Twitter) un autre porte-parole des Houthis, Mohamed Abdel Salam. Le chef des rebelles, Abdel Malek al-Houthi, avait déjà menacé jeudi de riposter à toute attaque américaine en mer Rouge par des opérations encore "plus importantes" que celle particulièrement lourde de mardi.