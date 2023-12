Guerre Israël-Hamas : les vidéos de prisonniers déposant les armes à Gaza sont-elles des mises en scène ?

Des photos et des vidéos de "combattants du Hamas qui déposent les armes" sont apparues en ligne ce samedi. Selon des comptes pro-Palestiniens, la séquence aurait été mise en scène par Israël. Nous avons cherché à vérifier cette accusation.

Une opération terrestre qui suscite toujours plus de réactions et de condamnations. Depuis plusieurs jours, Israël multiplie les arrestations dans la bande de Gaza, où son armée traque des combattants du Hamas après l'attaque sanglante du 7 octobre. Dernier exemple en date, des vidéos publiées depuis ce samedi 9 décembre sur les réseaux sociaux sur lesquelles plusieurs dizaines d'hommes, presque nus, sont alignés debout pendant que l'un d'eux dépose les armes. Une capitulation qui serait une pure mise en scène, selon plusieurs comptes pro-Palestiniens. Mais ces accusations sont-elles fondées ? Nous avons vérifié.

Une séquence répétée ? Pas vraiment

Plusieurs contenus de cette scène ont été divulgués par des comptes pro-Israël. Selon nos recherches, l'une des premières occurrences provient d'un compte Telegram suivi par 487.000 personnes. Samedi après-midi, il indique détenir une "documentation spéciale" de cette arrestation, composée d'une vidéo et de quatre photos.

Sur la vidéo, on observe un homme en caleçon en pleine rue. Il tient une arme dans la main gauche, une cartouche dans la droite. Il s'avance vers la caméra et dépose une arme sur le trottoir, sous la surveillance de soldats. De l'autre côté de la route, derrière lui, plusieurs dizaines d'hommes patientent, debout. Certains lèvent les mains en l'air, brandissant leur carte d'identité.

La géolocalisation, compilée par le collectif Geoconfirmed, qui met à jour régulièrement les données de localisation de vidéos disponibles en ligne, indique que la séquence aurait été tournée devant une école des Nations unies à Beit Lahia, au nord du camp de Jabaliya. Une information que nous pouvons confirmer grâce aux indices visuels repérés sur une photo en ligne de l'école et sur les données satellites de Google Earth, visibles ci-dessous.

Ces indices visuels montrent que ces prisonniers sont situés devant une école des Nations Unies à Beit Lahia, dans la bande de Gaza - Telegram / Google Earth / Les Vérificateurs

Les deux autres photos montrent le même homme, tandis qu'un dernier cliché se focalise sur les armes récoltées sur le trottoir. Or, ce sont celles-ci qui interrogent. En cause ? Le fait que cet individu, présenté comme un soldat du Hamas, tienne son arme dans une main différente en fonction des contenus. "L'armée israélienne a diffusé les images, mais un détail semble lui avoir échappé. Dans la photo 1 : l'homme tient la Kalachnikov dans la main gauche. Dans les photos 2 et 3, le même homme tient la Kalachnikov dans la main droite. C'est-à-dire que la même scène a été répétée plusieurs fois."

Autre élément avancé : le groupe à l'arrière brandit sa carte d'identité dans une vidéo et parait plus calme sur les photos. De quoi prouver que "l'armée israélienne a filmé beaucoup de prises de la même scène", pour reprendre le commentaire d'un internaute dans une vidéo vue plus de 3 millions de fois.

Ces commentateurs ont toutefois omis une autre différence majeure. Il y a de plus en plus d'armes visibles à terre. En analysant l'ensemble des images, nous sommes arrivés à les remettre dans l'ordre chronologique en fonction de la luminosité et de l'avancée du soleil.

Comme le révèle le montage ci-dessous, les armes et les chargeurs sont placés les uns après les autres. La vidéo - la plus tardive avec le soleil en train de se coucher à l'ouest - n'a été tournée qu'après que l'ensemble des armes ont été déposées. Sur le dernier cliché, on repère l'ensemble du matériel abandonné, à savoir trois Kalachnikovs et plusieurs chargeurs. Ce qui explique les multiples "prises" : les images proviennent d'une plus longue séquence au cours de laquelle le même homme dépose plusieurs armes sur le trottoir.

Ces quatre images, venues de la vidéo et de trois photos, montrent que les armes s'accumulent - YediotnewsIL / Telegram / Les Vérificateurs

En résumé, rien ne prouve une mise en scène dans ces photos et vidéos. Reste toutefois que plusieurs questions persistent. Si le Premier ministre israélien a déclaré dimanche que "des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus", un porte-parole de l'organisation islamiste rétorque que seuls des civils figurent sur les images. Aucune des deux parties n'a précisé qui était l'homme armé. N'ayant pu confirmer son identité, ces deux allégations ne peuvent donc être prouvées en l'état, ni l'une ni l'autre. Dès lors, impossible de savoir pour l'instant si ces séquences montrent des soldats déposant les armes ou un civil déplaçant des Kalachnikovs retrouvées dans la bande de Gaza sur demande de l'armée israélienne.

