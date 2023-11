Libération d'otages, trêve à Gaza… Que prévoit l'accord conclu entre Israël et le Hamas ?

Le gouvernement israélien a donné son feu vert dans la nuit de mardi à mercredi à un accord visant à obtenir la libération d'otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve à Gaza. Plusieurs dizaines d'entre eux, dont des femmes et des enfants, vont être libérés. Une trêve de quelques jours dans la bande de Gaza a été également approuvée par les deux parties.

Après cinq semaines "terriblement éprouvantes", comme l'a concédé un haut responsable américain, un accord a enfin été trouvé. Le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a dit oui cette nuit à un deal qui va notamment permettre la libération de plusieurs dizaines d'otages détenus par le Hamas mais aussi une trêve de 4 jours renouvelable (à condition) dans la bande de Gaza. C'est le premier signe tangible de répit après des semaines de guerre suite à l'attaque du Hamas contre Israël qui a fait plus de 1200 morts le 7 octobre dernier. TF1info fait le point sur les détails de cet accord.

Libération d'otages et une trêve

Ce compromis, arraché après des semaines de négociations, prévoit la libération d'au moins "50 personnes enlevées - des femmes et des enfants", selon le gouvernement israélien. En échange, l'État hébreu a accepté le principe d'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza ainsi que la libération de prisonniers palestiniens.

Un haut responsable du Hamas a dit à l'AFP s'attendre à ce "qu'un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers soit réalisé dès jeudi" et que cette "trêve peut être prolongée". Une affirmation confirmée par Israël. Après 50 otages libérés, "la libération de dix otages supplémentaires conduira à une journée supplémentaire de pause" dans les combats, a indiqué le gouvernement israélien. Les États-Unis s'attendent à ce que "plus de 50" otages soient libérés par le Hamas, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche. Trois Américaines devraient être libérées.

Après les déclarations du gouvernement israélien et du Hamas, les autorités du Qatar, au centre des pourparlers de trêve, ont confirmé un accord pour une "pause humanitaire" dans la bande de Gaza. "Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation", a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères.

La diplomatie qatarie a confirmé les détails de l'accord révélés plus tôt par les belligérants. C'est-à-dire la libération de "50 femmes et enfants civils actuellement détenus dans la bande de Gaza" en échange de la libération d'un "certain nombre

de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes". "Le nombre de personnes libérées sera augmenté au cours des étapes ultérieures de la mise en œuvre de l'accord", a assuré le ministère qatari.

Par ailleurs, la pause humanitaire de quatre jours permettra également l'entrée d'un "plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide d'urgence, y compris du carburant".

Pas la fin de la guerre

Cet accord de trêve ne signifie pas pour autant la fin de la guerre dans la bande de Gaza, a prévenu mardi soir le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant avant la validation de l'accord avec le Hamas. Il a dit souhaiter une reprise à "pleine force" des opérations après la trêve afin de "défaire" le Hamas et de "créer les conditions nécessaires pour ramener à la maison d'autres otages". "Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza", a d'ailleurs confirmé le gouvernement après son vote.

"Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets", a averti le Hamas de son côté.

Huit Français disparus ou otages

Au total, selon les autorités israéliennes, 240 otages ont été emmenés à Gaza par les commandos du Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre, qui a également fait 1200 morts, en majorité des civils. Outre des Israéliens, 27 nationalités sont représentées au sein des otages, selon les données officielles en date du 7 novembre.

Parmi eux, des Français. Huit sont disparus ou otages, dont trois enfants, qui se trouvaient dans le kibboutz Nir Oz au moment de leur enlèvement. Trois autres Français, deux hommes et une femme, participaient, eux, au festival de musique techno Tribe of Nova le jour de l'attaque. Jusqu'ici, le Hamas avait relâché quatre otages, tandis qu'une militaire a été libérée par l'armée israélienne lors d'une incursion à Gaza.

Les tractations autour de la libération d'une partie des otages, au cœur des discussions diplomatiques depuis le 7 octobre, s'étaient accélérées ces derniers jours. Le Qatar, qui accueille un bureau politique du Hamas, a notamment été impliqué. Dimanche 19 novembre, son Premier ministre Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani avait fait état d'obstacles "mineurs, logistiques" avant un accord, réclamé par les familles.

Benyamin Nétanyahou, qui a toujours refusé un cessez-le-feu tant que les otages n'étaient pas relâchés, avait lui-même admis "des progrès" dans les négociations mardi, avant que le président américain Joe Biden n'affiche son optimisme quelques heures plus tard. "Nous sommes très proches d'un accord", avait-il déclaré dans l'après-midi.

Un arrêt des combats, lui, avait été largement demandé par de nombreux pays et des organisations internationales, face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Au téléphone avec Benyamin Nétanyahou dimanche, le président de la République Emmanuel Macron avait insisté sur "l'importance d'instaurer une trêve humanitaire immédiate devant mener à un cessez-le-feu", évoquant de "trop nombreuses pertes civiles liées aux opérations militaires en cours".

D'après le Hamas, les bombardements sur la bande de Gaza effectués par Israël, qui a juré "d'anéantir" le mouvement islamiste palestinien, ont causé la mort de plus de 14.000 personnes, en blessant 33.000.