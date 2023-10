Guerre Israël-Hamas : "Lorsqu’on parle à notre famille à Gaza, on essaie déjà de savoir s’ils sont en vie", témoigne ce Français marié à une Palestinienne

"Pendant 36 heures, nous n'avions plus du tout d'informations". Josselin est marié à Tamam, originaire de Gaza, depuis cet été. Si le couple vit actuellement à Bruxelles, une partie de la famille de la jeune femme, dont ses parents, réside encore dans le territoire palestinien, sous les bombes de l’armée israélienne depuis plusieurs jours.

"Depuis vendredi soir, c'est très compliqué d'avoir des nouvelles. Il y a un blackout total sur Gaza, on est dans une situation où 2,3 millions de personnes sont coupées du monde", témoigne sur LCI, ce trentenaire qui "enchaîne les nuits blanches depuis plusieurs semaines".

Lorsque l'armée israélienne a intensifié les bombardements, vendredi, prélude à "une opération terrestre élargie", les moyens de communications et l’accès à Internet à Gaza ont été brusquement interrompus, nourrissant encore un peu plus l'angoisse des proches de ceux qui vivent toujours dans l'enclave palestinienne. Ce dimanche, la connexion commence à être rétablie. Pour leur plus grand soulagement. "Miraculeusement cette nuit, on a eu quelques nouvelles de la mère de Tamam, rapporte le trentenaire. Certaines zones ont eu des connexions Internet vers 4h. Aux dernières nouvelles, ce matin, on a eu l'assurance qu'ils étaient encore en vie".