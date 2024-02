"Ils sont tous les deux amaigris" : deux otages libérés en pleine nuit à Rafah par des militaires israéliens

L'armée israélienne a lancé une opération commando dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Deux otages ont été libérés après 129 jours de captivité. La fin d'un cauchemar pour ces deux hommes et leurs familles.

Il tombe dans les bras de sa sœur après 129 jours de détention. Louis Har, 70 ans, et Fernando Marman, 60 ans, sont les premiers otages libérés lors d'une opération commando de l'armée israélienne. Leurs proches ont été prévenus au milieu de la nuit. "Ils sont tous les deux amaigris, ils sont pâles aussi, à cause de leurs conditions de détention. J'ai attendu ces retrouvailles trop longtemps et maintenant, je pense aux autres familles d'otages", explique Gefen Sigal Ilan, nièce de Fernando Marman.

"Des tirs intenses ont eu lieu contre le Hamas"

Lors de bombardements intenses dans la bande de Gaza, un commando israélien est parvenu à neutraliser les terroristes qui détenaient les deux otages dans un appartement. L'opération a eu lieu au sud de l'enclave palestinienne, dans la ville de Rafah, la dernière encore sous le contrôle du Hamas. "À 1h49 du matin, nos forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble. Louis et Fernando étaient retenus au deuxième étage, des tirs intenses ont lieu contre le Hamas", raconte Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

La sœur, la compagne et la nièce des deux otages avaient elles-mêmes été enlevées le 7 octobre avec eux, puis libérées lors de la trêve avec le Hamas en novembre dernier. Le groupe terroriste détient encore 134 otages israéliens. Les bombardements de la nuit sur Rafah auraient fait une centaine de morts parmi les civils palestiniens.