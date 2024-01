Mer Rouge : la "plus importante attaque" des Houthis déjouée, l'Iran dans le viseur des Occidentaux

Les forces britannique et américaine ont abattu mardi soir 18 drones et 3 missiles tirés par les Houthis en mer Rouge. L'implication de l'Iran a, une nouvelle fois, été pointée du doigt.

Les Houthis montent en puissance. Les rebelles ont lancé plusieurs drones et missiles mardi soir en mer Rouge, selon les forces britannique et américaine. Un coup de force inédit selon le Royaume-Uni, évoquant l'attaque la "plus importante" des yéménites à ce jour.

Sur X, le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a précisé que les frappes ont eu lieu "pendant la nuit". Le navire HMS Diamond, avec des navires de guerre américains, ont "déjoué plusieurs attaques de drones dans sa direction et celle de navires marchands dans la zone", a ajouté le ministre en précisant qu'il n'y avait pas eu de blessé dans l'équipage ou de dommages causés au navire. L'armée américaine a ajouté que 18 drones et trois missiles tirés par les Houthis avaient été abattus, dans le cadre d'une attaque "complexe".

"Une attaque de conception iranienne"

L'attaque de mardi soir est la 26e visant le trafic maritime commercial en mer Rouge depuis la mi-janvier, selon le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). Les drones et les missiles ont été abattus par des avions de combat déployés depuis le porte-avions américain Dwight D. Eisenhower, trois destroyers américains et un navire de guerre britannique, le HMS Diamond, a précisé le Centcom dans un communiqué.

Selon Washington, l'implication de Téhéran ne fait aucun doute : "Les Houthis soutenus par l'Iran ont lancé dans le sud de la mer Rouge une attaque complexe de conception iranienne à l'aide de drones, de missiles de croisière antinavire et d'un missile balistique antinavire", ajoute le Centcom.

Avec le Hezbollah au Liban et des groupes armés en Irak et en Syrie, les rebelles Houthis font partie de l'"axe de la résistance" établi par l'Iran pour lutter contre Israël, son ennemi juré. Mardi, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a profité d'une rencontre à Tel-Aviv avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken pour demander d'accroitre "la pression sur l'Iran". Une mesure "cruciale" selon lui pour "empêcher une escalade régionale" de la guerre à Gaza sur d'autres fronts.