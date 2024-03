Guerre Israël-Hamas : l'aide humanitaire se renforce pour Gaza, touchée par la famine

Un navire d'aide pourrait quitter Chypre pour rejoindre Gaza ce week-end, affirment deux ONG. L'armée américaine a procédé à son cinquième largage d'aide humanitaire. Par ailleurs, certains financements internationaux à l'UNRWA ont commencé à reprendre.

Alors que l'armée américaine a commencé depuis une semaine des largages de nourriture sur Gaza, l'aide humanitaire aux Gazaouis semble s'accélérer. Ce samedi, les États-Unis ont annoncé avoir procédé à leur cinquième largage sur le nord de la bande de Gaza, composé de "41.000 repas et 23.000 bouteilles d'eau".

Un navire pourrait par ailleurs être bientôt prêt pour partir de Chypre vers Gaza avec 200 tonnes de nourriture, informent ce samedi deux ONG. Il s'agira de la première cargaison via un couloir maritime mis en place par la Commission européenne. Le départ du bateau "dépendra de l'arrivée des autorisations et des permis, nous ne savons pas si cela sera aujourd'hui ou demain", indique ce samedi la porte-parole de l'ONG espagnole Open Arms Laura Lanuza. Sa partenaire, l'ONG américaine World Central Kitchen, est en train de "construire une jetée" pour pouvoir décharger le bateau à son arrivée.

Joe Biden a de son côté indiqué avoir ordonné à son armée de construire une "jetée temporaire" à Gaza pour permettre l'arrivée d'"aides massives" par voie maritime. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a assuré qu'Israël "coordonnait la mise en place" de cette jetée et que les livraisons seraient distribuées à la population.

Le Canada et la Suède reprennent leurs financements à l'UNRWA

Autre voie d'aide à la population gazaouie, les financements internationaux à l'UNRWA, l'agence onusienne à Gaza, semblent en passe de reprendre, après avoir été suspendus depuis la fin du mois de janvier. Le Canada et la Suède ont annoncé vendredi et ce samedi la reprise de leurs financements, et le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens s'est dit "prudemment optimiste" quant à la reprise du soutien international. Dans une interview à la télévision suisse RTS, Philippe Lazzarini a déclaré qu'un "certain nombre de donateurs" pourraient revenir "d'ici les semaines à venir".

Le 1ᵉʳ mars, l'UE avait débloqué une aide de 50 millions d'euros à l'UNRWA. Jeudi, l'Espagne a à son tour annoncé une aide de 20 millions d'euros.

Si l'aide humanitaire est en train de reprendre, les négociations pour instaurer une trêve restent au point mort. Les chefs de la CIA et du Mossad se sont rencontrés vendredi, a-t-on appris des autorités israéliennes ce samedi, mais aucun accord n'a été trouvé.