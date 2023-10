Guerre Israël-Hamas : non, les États-Unis n'ont pas envoyé des troupes dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé ce jeudi qu'une brigade de son armée est entrée dans le nord de Gaza, équipée de chars et de bulldozers, pour sécuriser la frontière par laquelle sont passés les soldats du Hamas le 7 octobre dernier.

De leur côté, le même jour, les États-Unis ont déclaré avoir mené des frappes contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des "groupes affiliés" dans l'est de la Syrie. "Ces frappes de légitime défense et de précision sont une riposte à une série d'attaques en cours", a précisé le chef du Pentagone Lloyd Austin, suggérant qu'il n'y avait donc pas de lien direct avec le conflit actuel entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, l'armée américaine a renforcé sa présence militaire dans la région, avec notamment deux porte-avions mobilisés dans l'est de la Méditerranée, en plus des 2000 soldats "en état d'alerte" depuis le 17 octobre. Il s'agit uniquement, selon le Pentagone, de "renforcer" la "dissuasion régionale".

Pour autant, la vidéo, qui a réalisé plus d'un million de vues sur TikTok en anglais et en français, montre plusieurs engins blindés arborant le drapeau des États-Unis visés par différents projectiles. Une recherche d'image inversée sur Google prouve cependant que ces images n'ont rien à voir avec le conflit actuel. On retrouve exactement la même vidéo, à ceci près que l'axe de l'image a été inversé, publiée dès octobre 2019 sur la chaine Youtube de Bloomberg. Elle est accompagnée du titre "des habitants en colère du nord-est de la Syrie jettent des pommes de terre sur les troupes américaines qui se retirent".