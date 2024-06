Emmanuel Macron a de nouveau appelé le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu, présenté par le président américain Joe Biden. Lors d'un appel avec le Premier ministre israélien, le chef de l'État français a par ailleurs insisté sur la libération des otages, a fait savoir l'Élysée. Il s'est également exprimé sur "le calvaire des Palestiniens".

Un accord de cessez-le-feu américain soutenu par la France. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, le président français Emmanuel Macron a de nouveau appuyé l'accord de cessez-le-feu mis sur la table par son homologue américain Joe Biden. Il a réitéré l'appel au Hamas, "dont la responsabilité est écrasante", à accepter cet accord, a fait savoir l'Élysée.

"Un futur État palestinien"

"Les otages, dont nos deux compatriotes, doivent enfin être rendus à leurs familles. Le calvaire des Palestiniens à Gaza doit prendre fin", a-t-il également insisté, assurant que "l'acheminement massif de l'aide humanitaire doit se faire sans plus d'obstacle, par toutes les voies possibles, y compris terrestres."

Pour Emmanuel Macron, l'accord devrait par ailleurs "rouvrir une perspective crédible de mise en œuvre de la solution à deux États". Toujours selon l'Élysée, le président français a souligné que "l'Autorité palestinienne, réformée et renforcée" devait "assurer la gouvernance de Gaza", et le territoire "faire partie intégrante d'un futur État palestinien".

Le président français a aussi marqué son "attachement" à la sécurité d'Israël et redit que la "France était déterminée à contribuer à un cadre de paix et de sécurité pour tous". Emmanuel Macron a par ailleurs appelé à "la plus grande retenue" à la frontière entre Israël et le Liban où les échanges de tirs se sont multipliés ces derniers jours, de même que les attaques ciblées menées par Israël sur le territoire libanais. La France reste "pleinement engagée pour prévenir tout risque d'escalade" et "promouvoir une solution diplomatique" à cette frontière.

Présenté la semaine dernière, l'accord de cessez-le-feu de Joe Biden semble d'ores et déjà voué à l'échec, alors que l'armée israélienne continue de bombarder du nord au sud la bande de Gaza. Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur, a dit attendre "une position claire" d'Israël, qui paraît prendre ses distances avec ce plan, au lendemain de l'annonce de la mort de quatre otages tués dans le territoire palestinien.