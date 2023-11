Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, blessés évacués... Le point sur la situation au Proche-Orient

Des blessés et étrangers évacués. Soixante-seize blessés palestiniens à bord d'ambulances et 335 étrangers et binationaux à bord de bus ont été évacués mercredi de Gaza vers l'Égypte, via le terminal de Rafah, une première depuis le début de la guerre, selon un responsable égyptien. Parmi les étrangers évacués, figurent des Italiens et des Français. Les cinq Français évacués sont des humanitaires, dont quatre de Médecins sans Frontières (MSF). Le terminal de Rafah sera de nouveau ouvert ce jeudi, selon une source de sécurité égyptienne.

Mais malgré ses évacuations, plus de 20.000 blessés restent à Gaza, "avec un accès limité aux soins de santé en raison du siège et des bombardements constants" de l'armée israélienne, a précisé l'organisation humanitaire, dans un communiqué.

Joe Biden appelle "à une pause" dans la guerre. Au cours d'une réunion à caractère politique sur le conflit entre Israël et le Hamas, Joe Biden s'est dit favorable mercredi à une "pause" afin de permettre aux "prisonniers" de quitter l'enclave. "Je pense qu'il faut une pause. Une pause cela signifie donner du temps pour sortir les prisonniers", a dit le démocrate de 80 ans.

La Maison-Blanche, interrogée sur ces propos, a par la suite précisé que par "prisonniers", le président faisait référence aux otages du mouvement islamiste Hamas. "Je suis celui qui a convaincu Bibi (ndlr : le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou) d'appeler à un cessez-le-feu pour faire sortir les prisonniers. Je suis celui qui a parlé (au président égyptien) Sissi pour le convaincre d'ouvrir la porte", à savoir le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza, s'est-il encore défendu.