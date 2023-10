Otages français du Hamas : Macron se dit "confiant" dans les canaux utilisés pour les libérer

Alors que deux Américaines ont été libérées vendredi, Emmanuel Macron croit en des avancées pour les Français otages du Hamas. "Nous avons au total sept disparus. La jeune Mia Shem est la seule dont le statut d’otage est confirmé", a relevé le président lors d'un briefing téléphonique avec des journalistes, en référence à la Franco-israélienne dont une vidéo a été diffusée lundi par l'organisation islamiste palestinienne du Hamas. "Pour les six autres il y a une présomption de prise en otage, mais sans certitude", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron fait état de "discussions avec les services, et avec les autorités israéliennes, et à travers divers contacts par le truchement du Qatar notamment" pour obtenir leur libération. "Nous sommes confiants : les canaux que nous avons sont les bons et sont utiles", assure-t-il, soulignant le "rôle très important" joué par le Qatar dans la libération de deux otages américaines : "Ces discussions nous maintiennent dans l’espoir que nous pourrons trouver des solutions pour sortir le maximum d’otages."