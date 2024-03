Otages à Gaza : Israël va envoyer une délégation au Qatar pour négocier

Israël va envoyer une délégation au Qatar dans le cadre des négociations autour d'un échange d'otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens. L'annonce, faite vendredi par le bureau du Premier ministre, intervient alors que le Hamas vient d'infléchir sa position. Aucune précision concernant la date n'a été évoquée.

Une délégation israélienne va être envoyée au Qatar, a annoncé vendredi le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dans un communiqué. Elle aura pour mission de "discuter de la position d'Israël" sur les conditions d'un éventuel accord avec le Hamas sur les otages, est-il précisé sans mentionner quand cette délégation s'envolera pour Doha.

Cette annonce intervient alors que le Hamas vient d'infléchir sa position. Le mouvement islamiste palestinien, qui exigeait jusqu'ici un cessez-le-feu définitif à Gaza avant tout accord sur les otages, est en effet désormais prêt à une trêve de six semaines, a indiqué un de ses responsables. Dans le cadre de cette trêve, 42 otages, dont des femmes, y compris des soldates, enfants, personnes âgées et malades, pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens, selon que les otages sont des civils ou des militaires, et au rythme d'un otage par jour, a ajouté ce responsable sous couvert d'anonymat.

Israël n'avait pas envoyé de représentants la semaine dernière au Caire, où les pays médiateurs, à savoir les États-Unis, le Qatar, et l'Égypte, se sont réunis avec une délégation du Hamas.

Environ 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza lors de l'attaque d'une ampleur sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du Hamas dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort d'au moins 1160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Selon Israël, 130 otages du 7 octobre sont encore détenus à Gaza, dont 32 seraient morts. L'opération militaire israélienne lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre a fait jusqu'ici près de 31.500 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.