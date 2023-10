Une guerre "longue et difficile" : ce qu'il faut retenir de la prise de parole du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou

Répondant à la question d'une journaliste qui l'interrogeait sur la responsabilité du gouvernement et sur ses manquements au sujet de l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre israélien a reconnu qu'il y avait eu "une énorme faille". "Je le dis et je le redis : après la guerre, nous devrons donner des réponses aux questions difficiles, et je m'inclus moi-même. Il y avait une énorme faille et nous allons l'examiner jusqu'au bout", a-t-il promis.