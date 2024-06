Le Hamas et le Jihad islamique ont transmis leur réponse sur la proposition de trêve présentée par le président américain fin mai. Le détail de cette réponse est actuellement "examinée" par Washington. Benyamin Nétanyahou n'a pas formellement accepté ce plan de cessez-le-feu, pourtant présenté comme émanant d'Israël.

La réponse du Hamas et du Jihad islamique à un plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden, proposé selon lui par Israël, appelle à un "arrêt total de l'agression" dans la bande de Gaza, ont annoncé ce mardi 11 juin les deux mouvements palestiniens.

Sans citer explicitement la réponse qu'ils disent avoir donnée aux négociateurs qataris et égyptiens, les deux organisations islamistes affirment dans un communiqué commun que "la réponse donne la priorité aux intérêts du peuple palestinien et souligne la nécessité d'un arrêt total de l'agression en cours à Gaza", ajoutant qu'ils étaient prêts à "s'engager de façon positive pour parvenir à un accord qui mette fin à cette guerre".

Les États-Unis ont pris acte de la réponse du Hamas au plan de trêve, et ont dit "l'examiner", selon les termes de la Maison Blanche. Washington a défendu ce mardi ce plan de cessez-le-feu à l'occasion d'une conférence en Jordanie sur l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, sous les bombes depuis plus de huit mois. Le secrétaire d'État américain, en tournée au Moyen-Orient, a souligné en Israël que Benyamin Nétanyahou lui avait "réaffirmé son engagement" pour ce plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par le président Joe Biden, et adopté ce lundi 10 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. Antony Blinken a aussi qualifié de "signe encourageant" la réaction du Hamas, qui avait dit accueillir "favorablement" un certain nombre d'éléments de la résolution américaine.

Le rôle de Yahya Sinwar

Le chef de la diplomatie américaine a également pointé le rôle de Yahya Sinwar, l'architecte du raid meurtrier du 7 octobre 2023, qui serait selon lui le principal obstacle à l'acceptation du plan de trêve par le Hamas. Après la courte trêve respectée par les deux camps à la fin de l'année dernière, le seul haut dirigeant de l'organisation islamiste qui serait resté à Gaza durant l'offensive israélienne, se serait prononcé contre tout autre cessez-le-feu par la suite. Selon le Wall Street Journal, qui a eu accès à certains de ses messages transmis aux négociateurs palestiniens, Sinwar se serait systématiquement opposé à toute acceptation d'un cessez-le-feu.

Le plan de trêve "par étapes" prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Aucun des deux camps n'a répondu officiellement à cette proposition, le Hamas exigeant jusque-là un cessez-le-feu définitif et un retrait total des soldats israéliens de la bande de Gaza, et Israël refusant de mettre fin à la guerre tant que ne seront pas éliminées les forces armées du mouvement palestinien. La feuille de route avait été présentée par Joe Biden comme émanant d'Israël, qui ne l'a pourtant jusqu'à présent pas formellement validée.