Plus d'enfants tués à Gaza en quatre mois qu'en quatre ans de conflits mondiaux, selon l'ONU

Plus de 12.300 enfants ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Une mortalité infantile extrêmement élevée, supérieure en quatre mois à celle de l'ensemble des conflits dans le monde entre 2019 et 2022. "C'est une guerre contre les enfants", a déclaré le patron de l'Unrwa, Philippe Lazzarini.

Ils sont les premières victimes de la guerre. Plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza au cours des quatre premiers mois d'affrontements entre le Hamas et Israël qu'en quatre ans de conflits à travers le monde, a assuré, mardi 12 mars, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini.

"Vertigineux. Le nombre d'enfants présumés tués en seulement quatre mois à Gaza est plus élevé que le nombre d'enfants tués en quatre ans dans l'ensemble des conflits à travers le monde", a écrit le commissaire général sur X (ex-Twitter), dénonçant une "guerre contre les enfants".

Son message fait référence aux chiffres des Nations Unies selon lesquels 12.193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2022. Il a comparé ce chiffre aux rapports du ministère de la Santé du Hamas, qui dirige l'enclave palestinienne, indiquant que plus de 12.300 enfants y sont morts entre octobre 2023 et fin février 2024. "Cette guerre est une guerre contre les enfants. C'est une guerre contre leur enfance et leur avenir", a-t-il lancé.

Les bombardements de représailles à l'attaque du 7 octobre et l'offensive terrestre israélienne ont tué 31.184 Palestiniens à Gaza, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.