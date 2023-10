Portée disparue depuis l'attaque du Hamas, la Franco-israélienne Céline Ben David-Nagar est décédée

Céline Ben David Nagar, qui travaillait dans un cabinet d'avocat, s'est rendue au festival de musique techno "Supernova" à Réïm, près de la frontière avec la bande de Gaza, qui a été attaqué samedi 7 octobre par les combattants du Hamas, faisant environ 260 morts. Elle a envoyé un dernier message à son mari aux alentours de 7 heures du matin.

"Elle me disait : 'Il y a des soldats israéliens qui s'approchent, tout va bien'. Maintenant, je me rends compte que c'était sans doute les terroristes et qu'elle a certainement été prise en otage", a déclaré à TF1 son compagnon Ido Nagar la semaine passée. "J'espère de tout cœur que le gouvernement français va pouvoir obtenir des informations, une preuve de vie, et qu'elle pourra être libérée…" Le portable de sa femme a borné pour la dernière fois à proximité de l'enclave palestinienne.