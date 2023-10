Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron "a mis en garde" le président iranien "contre toute escalade"

Emmanuel Macron a également rappelé au président iranien que "des Françaises et des Français étaient parmi les victimes et les otages retenus par l'organisation terroriste" Hamas, et que leur libération était "une priorité absolue pour la France". La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a dressé ce dimanche un nouveau bilan de 19 Français tués et 13 disparus.

Emmanuel Macron a aussi évoqué la situation humanitaire à Gaza, rappelant la position de la France : "Toutes les mesures pour épargner les civils (...) doivent être prises et le droit international humanitaire respecté", ajoutant que "la France prend ses dispositions, en lien avec les Nations unies, pour soutenir les opérations humanitaires à Gaza". Ce dimanche, l'eau a été rétablie "quelques heures" à Gaza, après sept jours de coupure, a affirmé Catherine Colonna.