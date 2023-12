Joe Biden appelle à "condamner sans ambiguïté" les crimes sexuels du Hamas

Le président américain a dénoncé, mardi lors d'un déplacement de campagne, les "violences sexuelles des terroristes du Hamas". Il a appelé à dénoncer "sans ambiguïté" ces actes perpétrés lors de l'attaque du 7 octobre. "Mettre fin aux violences contre les femmes et aux agressions sexuelles est l'un des combats de ma vie", a-t-il poursuivi.

Des témoignages "affreux" sur "l'inimaginable cruauté" du Hamas. Lors d'un déplacement à Boston, pour récolter des fonds dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle de 2024, Joe Biden a vivement dénoncé les crimes commis par les membres du Hamas contre les femmes, le 7 octobre dernier, lors de l'attaque sans précédant menée contre l'État d'Israël. Le président américain a appelé à "condamner sans ambiguïté et avec force les violences sexuelles" perpétrées par "des terroristes" du mouvement palestinien.

"Les terroristes du Hamas ont fait souffrir le plus possible les femmes et les jeunes filles" ce jour-là, a dénoncé le chef de l'État, affirmant que les assaillants avaient violé - parfois à plusieurs reprises - des femmes et mutilé leurs corps, infligeant "autant de douleur et de souffrance que possible" à ces victimes "avant de les assassiner". Des scènes "épouvantables" a fustigé le président américain, qui a assuré que "mettre fin aux violences contre les femmes et aux agressions sexuelles" était "l'un des combats" de sa vie.

Plus de 1500 témoignages "choquants et pénibles"

"Nous devons tous - gouvernements, organisations internationales, société civile et monde économique - condamner sans ambiguïté et avec force les violences sexuelles des terroristes du Hamas", a martelé Joe Biden lors de son discours, au cours duquel il a également répété que, selon la position des États-Unis, le mouvement palestinien portait seul la responsabilité de la reprise des hostilités dans la bande de Gaza, après une trêve temporaire qui a permis de libérer des otages qu'il détenait, mais pas la totalité des personnes enlevées. "Ce sont des civiles, la plupart âgées de 20 à 39 ans, que le Hamas a refusé de libérer", rendant ainsi impossible une prolongation de la trêve, a justifié le démocrate de 81 ans.

Depuis plusieurs semaines, en Israël, des juristes et des militantes dénoncent le silence d'organisations internationales de défense des droits des femmes sur ces accusations de crimes sexuels, que le Hamas dément. En plus du meurtre de 1200 personnes, pour la plupart des civils, commis selon Israël lors de cette attaque, la police enquête sur des violences sexuelles, dont des viols en réunion ou des mutilations de cadavres. Les enquêteurs ont jusqu'ici recueilli "plus de 1500 témoignages choquants et pénibles", a ainsi déclaré un policier cette semaine au Parlement israélien.