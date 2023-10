Guerre Israël-Hamas : en Cisjordanie, la tension monte d'un cran

Si la Cisjordanie devient le théâtre d'attaques, c'est notamment car les armes y circulent de plus en plus facilement. Une contrebande massive s'organise en effet depuis plusieurs mois. En partie depuis l'Iran : selon Michael Horowitz, un analyste pour la société de conseil en géopolitique Le Beck cité par le Wall Street Journal, "le flux d'armes a vraiment augmenté, notamment au cours de l'année écoulée. Cela est dû au fait que l'Iran s'est beaucoup plus concentré sur la Cisjordanie et a tenté d'armer certains groupes là-bas, en particulier le Jihad islamique."

Si on ne sait pas combien d'armes sont introduites, une augmentation significative a été repérée : entre 600 et 1000 armes saisies en 2021 et 2022. Soit deux fois plus qu'en 2020. Autre chiffre évocateur : entre mars 2021 et mars 2023, 35 tentatives de contrebande ont été déjouées par les services palestiniens. En juillet dernier, à Jénine, environ 1000 armes et une centaine d'engins explosifs ont aussi été saisis. Mines anti-personnel, fusils d'assaut ou TNT… toutes ces armes transitent par la voie terrestre. En provenance d'Iran, elles passent par l'Irak (Bassora puis Bagdad), avant d'aller en Syrie puis en Jordanie. Amman a d'ailleurs des difficultés à endiguer ces flux, car la frontière avec la Syrie est peu gardée et celle avec Israël parfois poreuse.