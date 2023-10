Guerre Israël-Hamas : comment fonctionne le système antimissile par laser "Iron Bean" ?

Annoncé comme l’un des systèmes de défense les plus puissants au monde, l'Iron Beam a une portée maximale de sept kilomètres, mais pourra à terme atteindre une cible à une distance de dix kilomètres, indique son fabricant. Il fait mouche "dans un délai de quatre à cinq secondes", d'après ses promoteurs. Ce nouveau système de défense antiaérienne à énergie portée a été mis au point dans le but neutraliser des projectiles de courte portée, de type roquette, obus de mortier ou drone, qui échappent parfois aux systèmes de défense déjà existants, David's Sling ("Fronde de David") et Iron Dome ("Dôme de fer"), comme on l'a vu dernièrement.