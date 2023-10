Guerre Israël - Hamas : quatorze disparitions "inquiétantes" de Français, dont un mineur, selon le Quai d'Orsay

Dans un communiqué séparé, le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, dont la circonscription englobe Israël, a indiqué qu'"au moins huit Français seraient ou disparus, ou décédés ou pris en otage par le Hamas". Il avait indiqué plus tôt que parmi les Français disparus, Avidan T., 26 ans, un jeune homme originaire de Bordeaux et vivant en Israël, serait retenu en otage par le mouvement islamiste palestinien. "Je viens de m'entretenir longuement avec son père, médecin: il vient de me confirmer, comme nous le redoutions, qu'Avidan (...) est bien pris en otage par le Hamas", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).