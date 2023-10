Que sait-on de ces images censées montrer l'usage par Israël de bombes au phosphore blanc à Gaza ?

Si de telles accusations circulent à la faveur de l'offensive sur Gaza, c’est que l’utilisation de phosphore blanc dans des zones résidentielles a déjà été documentée par le passé. En janvier 2009, des ONG, comme Amnesty International et Human Rights Watch, s’étaient rendues sur place et avaient pu récolter des preuves en récupérant des témoignages et des débris trouvés au sol. Des éléments constitutifs de crimes de guerre qui avaient été dénoncés à l’époque et qu’Israël avait fini par reconnaitre. Pour l’heure, il n’existe aucun élément probant attestant de l’utilisation actuelle de phosphore blanc à Gaza, bien que des sources locales en fassent état.