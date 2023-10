Que sait-on de ces kits de l'Unicef aperçus dans les voitures des terroristes du Hamas après les attaques ?

Selon l’armée israélienne, ce matériel se serait retrouvé entre les mains de terroristes du Hamas, par exemple "lors de leur raid sur les villes israéliennes le 7 octobre – où plus de 1300 Israéliens ont été assassinés et des milliers d’autres ont été blessés", souligne Tsahal dans un message diffusé lundi. Trois images sont jointes au propos, montrant une trousse de secours bleue avec le logo de l’Unicef jonchant le sol, une autre (ou la même, ce n’est pas clair) à l’arrière d’un camion et enfin deux 4x4 de modèle Toyota partiellement détruits, portières ouvertes. À l’arrière de l’un des deux, on distingue l’un de ces kits, comme sur la deuxième photo.

Deux de ces clichés ont été postés trois jours plus tôt par les premiers Israéliens qui ont pu rejoindre le kibboutz de Be’eri, dans le sud de l'État hébreu, où ils ont découvert l’horreur des massacres. Une chaine Telegram, "South First Responders", a d'ailleurs été créée pour rassembler l’ensemble des preuves collectées dans les lieux attaqués par le Hamas, le 7 octobre. Parmi ces primo-intervenants, on trouve des secouristes, comme ceux de l’organisme ZAKA, des soldats de Tsahal ou encore des policiers. Sur Telegram, sont donc partagées de nombreuses images des massacres dans les kibboutz, des corps sans vie jusqu’aux maisons saccagées.