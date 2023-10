Que sait-on de cette vidéo montrant de jeunes Israéliens accusés de "simuler la mort de leurs parents" ?

À l'origine, la vidéo a été publiée par un compte Instagram qui promet de "révéler la propagande sioniste". Suivi par plus de 15.000 personnes, il a notamment partagé cette fausse information, dont nous vous parlions ici, selon laquelle une journaliste roumaine aurait mis en scène le moment où elle se jette au sol "pour échapper aux roquettes". Si sa vidéo sur lesdits "acteurs" israéliens a été retirée d'Instagram ce mercredi 25 octobre, elle était en revanche toujours partagée sur le réseau social X.

Alors que cherche-t-elle à révéler ? Au début de la séquence, une jeune femme aux cheveux longs est vue en train de "passer d'un visage fermé à se retenir d'un sourire", selon le commentaire qui l'accompagne. "Leur mauvais jeu d'acteurs et leurs rires révèlent le mensonge", poursuit le message, alors qu'une adolescente aux cheveux bruns et bouclés lance un sourire vers sa droite. Sur l'une des images, on aperçoit que l'extrait a été récupéré dans l'émission "Good Morning America", diffusée par ABC News. Disponible sur YouTube, il relate le témoignage de cet "adolescent israélien qui a vu ses parents mourir lors d'une attaque du Hamas". D'après nos recherches, l'autre extrait utilisé vient d'un reportage de CNN diffusé le 12 octobre.