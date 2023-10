Joe Biden n'a "aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens" : que sait-on de la fiabilité du décompte de victimes à Gaza ?

Et pour cause, la totalité des organisations internationales, y compris les Nations unies, se sont toujours appuyées sur cette source. D'une part, parce qu'elle est considérée comme la plus fiable disponible sur place. "Nous savons que ministère de la Santé va se baser sur des informations provenant des hôpitaux, des morgues, etc.", souligne par exemple Omar Shakir, le directeur pour Israël et les territoires palestiniens à Human Rights Watch. "Ils ont la capacité de collecter ces informations", rappelle-t-il dans les pages du Washington Post. En plus, les experts s'accordent à dire que cette autorité a démontré par le passé l'exactitude de ses estimations. "Lorsque nous avons vérifié nous-mêmes les chiffres relatifs à certaines frappes, je n'ai pas connaissance d'une seule fois où il y ait eu une divergence majeure", se remémore Omar Shakir.

Idem du côté d'un haut responsable de l'ONU. Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, Philippe Lazzarini, le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a balayé les critiques, notant que lors des "cinq, six cycles de conflit dans la bande de Gaza, ces chiffres étaient considérés comme crédibles". "Personne n'a jamais vraiment contesté ces chiffres." Devant la presse, le patron de l'UNRWA utilise par ailleurs un autre argument. Confirmant qu'"au moins 57 collègues" employés de l'agence ont été tués dans la bande de Gaza, il estime que le bilan du ministère de la Santé est crédible. "Nous retrouvons plus ou moins la même proportion" de victimes que dans la population totale de 2,4 millions d'habitants.