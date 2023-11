Gaza : que sait-on des images de vidéosurveillance qui montreraient des otages à l’hôpital Al-Shifa ?

L’armée israélienne a publié des images qui montreraient des membres du Hamas emmener deux otages dans l’hôpital Al-Shifa, le 7 octobre. Si ces bandes de vidéosurveillance montrent bien l’hôpital de Gaza, cela ne prouve pas que des otages ont été détenus sur place.

Depuis qu’elle est entrée dans la ville de Gaza, l’armée israélienne tente à fournir des preuves de l’utilisation des hôpitaux par le Hamas, à des fins militaires. Des otages auraient même été emmenés à l’hôpital Al-Shifa le matin du 7 octobre, selon Tsahal qui a publié dimanche 19 novembre des images qui seraient tirées des caméras de vidéosurveillance de l’hôpital. Ces éléments, deux extraits vidéo de moins de 30 secondes et une dizaine d’images, prouveraient que "l’organisation terroriste Hamas a utilisé le complexe de l’hôpital Shifa le jour du massacre comme infrastructure terroriste", assure l’armée en dévoilant ces images à la presse.

Des scènes datées du 7 octobre, peu avant 11h

Les deux vidéos montreraient des membres du Hamas conduisant deux otages à l’intérieur de l’hôpital Al-Shifa. Sur la première, datée du samedi 7 octobre à 10h53, on y voit un groupe de quatre hommes en tenue civile surgir dans le hall, puis se diriger en courant vers un couloir, tout en tenant fermement un autre homme en sandales, short et t-shirt bleu. Un homme semblant travailler à Al-Shifa assiste à la scène, sans réagir.

Sur la seconde, un peu plus longue, il est indiqué qu’il est 10h55 lorsqu’un homme en blouse bleue ouvre la porte battante d’un couloir pour laisser passer une civière transportant un homme torse nu et blessé à la main gauche. Cet homme, dont le visage est flouté, est accompagné par un groupe. Deux de ses membres portent une arme en bandoulière. Le blessé entre ensuite dans une salle suite aux indications de l’homme en blouse. La porte d’entrée est ensuite étroitement surveillée par un homme armé, d’après une image fournie par Tsahal. Dans le couloir, une pendule indique 4h10. Mais celle-ci est arrêtée et ne prouve pas que l’armée israélienne ment sur l’horaire de la scène, contrairement à ce qu'on peut lire.

L'homme en bleu et emmené de force par quatre autres hommes serait l'un des deux otages emmenés à l'hôpital al-Shifa le 7 octobre, selon Tsahal - IDF

Selon l’armée, ces deux hommes escortés sont des otages de nationalité thaïlandaise et népalaise dont la trace a été perdue depuis. Le 7 octobre, 22 citoyens thaïlandais auraient été pris en otage par le Hamas, ainsi qu’un ressortissant népalais. Hormis ces informations, il n’est pas possible de confirmer qu’il s’agit d’eux sur ces images de vidéosurveillance. Leur visage est flouté, leur identité reste inconnue et ni les autorités thaïlandaises, ni les autorités népalaises n’ont réagi pour le moment.

Des hommes présentés comme des membres du Hamas attendent devant une salle de l'hôpital - IDF

S’agissant des lieux filmés par les caméras, il s’agit bien de l’hôpital Al-Shifa. Nous avons comparé les décors visibles dans ces vidéos avec d'autres de l’intérieur de l’établissement. Par exemple, sur ces images récentes, publiées par The Independant, on peut reconnaitre la même colonne grise en marbre et le même carrelage au sol que dans le hall de l’hôpital. Les cloisons en bois sur les murs, les motifs au sol ainsi que les portes battantes sont similaires aux éléments visuels du couloir. La localisation a également été confirmée par le New York Times.

Les soignants accusés d'être complices

À en croire la communication de Tsahal, ces commandos du Hamas auraient donc rejoint la ville de Gaza et l’hôpital Al-Shifa samedi 7 octobre en fin de matinée. Une temporalité qui peut correspondre à ce qu’il s’est passé ce jour-là. Tandis que des terroristes poursuivaient leurs raids meurtriers dans des kibboutz israéliens, des groupes ont pu se séparer et rallier Gaza avec des otages. Mais le sort des otages au cours des heures ayant suivi leur capture reste peu documenté. Il apparait que certains d’entre eux ont été emmenés à Bani Suhaila, dans le sud de la bande de Gaza. Sur leur détention, ensuite, dans un autre hôpital de Gaza, l’établissement pédiatrique al-Rantissi, aucune preuve formelle n’a été apportée par l’armée israélienne.

Le personnel hospitalier, présent sur place, s'est vu accusé de complicité par des internautes. Rien ne permet de l'affirmer au visionnage des images. Si un homme en blouse bleue tient bien la porte au blessé installé sur la civière et indique une salle où le transporter, cela ne signifie pas qu’il a aidé le Hamas à cacher des otages. En réalité, il n’est pas possible de connaitre, à partir de ces seuls éléments, le niveau d’information des soignants sur les événements en cours - s'il s'agit bien d'une scène remontant au matin du 7 octobre.

Car à la lumière des éléments fournis par l’armée, on ne peut pas affirmer que le Hamas a emmené des otages à l’hôpital Al-Shifa, le 7 octobre. Si le lieu correspond, l’horodateur peut techniquement avoir été modifié alors que l’armée a pris possession des lieux, et donc des bandes de vidéosurveillance. Les deux hommes à l’image ne peuvent pas non plus être identifiés comme des otages des terroristes palestiniens.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.