Médicaments, hôpital de secours... Quelle aide humanitaire la France va-t-elle déployer à Gaza ?

"La France ne pratique pas le double standard." Depuis Le Caire, quatrième étape de sa visite au Proche-Orient pour tenter de peser dans le conflit en cours, Emmanuel Macron a assuré, ce mercredi 25 octobre, que Paris ne faisait pas de distinction entre les victimes israéliennes et palestiniennes. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler à nouveau à la "protection des populations civiles" à Gaza, qui se retrouvent sous les bombes de Tsahal depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre du Hamas contre l'État hébreu. Paris va prendre sa part dans l'acheminement d'aide humanitaire, de façon concrète, a-t-il annoncé lors d'une déclaration commune avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, avec qui il s'est entretenu plus d'une heure.

Après avoir promis six jours plus tôt que la France allait envoyer "une aide humanitaire d'urgence" dans "les plus brefs délais" à destination de la population de la Gaza, le président a ainsi indiqué ce mercredi qu'un "avion français se posera dès demain" en Égypte, "pour livrer du matériel médical", et que "d'autres suivront". "Nous serons pleinement impliqués, en particulier sur l'accès aux médicaments et aux soins", a-t-il appuyé. Il a ajouté qu'un "navire de notre marine nationale" va "appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza".