Guerre Israël-Hamas : quelle différence entre un "cessez-le-feu" et une "trêve humanitaire" ?

Toutefois, le cessez-le-feu semble être plus large qu'une simple trêve humanitaire, puisque "si l’on cherche à instaurer une pause humanitaire alors que des négociations en vue d’un cessez-le-feu plus large sont en cours, une coordination étroite des efforts déployés sur les deux fronts peut contribuer à éviter des ambiguïtés en matière d’objectifs, de modalités et de mécanismes de mise en œuvre", écrit l'ONU. Plus loin, il est indiqué qu'"il est possible de chercher à instaurer et de négocier des pauses humanitaires à n’importe quel stade d’un conflit, avant les négociations en vue d’un cessez-le-feu préliminaire ou définitif ou en parallèle à celles-ci".

Ainsi, "le choix des termes utilisés se fait en fonction des préférences, ainsi que des sensibilités politiques, culturelles et contextuelles liées au conflit", lit-on dans le livret.

Si le secrétaire général de l'ONU d'Antonio Guterres semble user d'un vocabulaire onusien en réclamant un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", la plupart des pays font une vraie distinction entre les deux termes. Avec cette distinction, ils sous-entendent qu'un cessez-le-feu signerait l'arrêt complet des combats et ne permettrait pas à Israël de se défendre contre les terroristes du Hamas. Or, ils ne cessent de réaffirmer que c'est son droit, s'il respecte dans le même temps le droit humanitaire.