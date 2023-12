Guerre Israël-Hamas : ce que l'on sait des cinq otages dont la mort à Gaza a été confirmée

L'armée israélienne a annoncé vendredi la mort de cinq otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. En amont, leurs familles ont été prévenues de cette triste nouvelle.

Plusieurs dizaines d'otages ont pu être sauvés pendant les quelques jours de trêve entre Israël et le Hamas. Toutefois, plus d'une centaine de personnes se trouvent toujours aux mains du mouvement islamiste palestinien, dans des conditions de captivité très difficile. Le sort de nombre d'entre eux est incertain tant les preuves de vie sont maigres. L'armée israélienne a d'ailleurs annoncé vendredi que cinq de ces personnes étaient décédées.

"Ces derniers jours, l'armée et la police israéliennes ont informé de leur décès les familles des otages Eliyahu Margalit, Maya Goren, Ronen Engel et Arye Zalmanovitz", a déclaré le porte-parole Daniel Hagari. "Un comité d'experts du ministère de la Santé, de l'Institut de médecine légale, du grand-rabbinat et du ministère des Affaires religieuses a établi leur mort sur la base de conclusions (d'une enquête) et d'informations de renseignement", a-t-il expliqué. "Le corps de l'otage Ofir Zarfati" a lui été ramené au terme d'une "opération conjointe avec le Shin Beth (le service de sécurité intérieur israélien)" pour "qu'il soit enterré en Israël", a détaillé le représentant de Tsahal.

Eliyahu Margalit

Âgé de 75 ans, Eliyahu Margalit vivait dans le kibboutz Nir Oz depuis 1969. Il a consacré ses longues années à l'élevage bovin. "Il portait toujours des vêtements de travail et des bottes, trayait les vaches et s'occupait d'un veau malade sept jours sur sept", raconte à Haaretz Sivan Klingbail, qui a grandi sur les mêmes terres. Le septuagénaire était le père de Nili Margalit, libérée quelques jours plus tôt.

Maya Goren

Elle aussi originaire du kibboutz Nir Oz, Maya Goren était institutrice de maternelle. Au moment de son enlèvement, la femme de 56 ans se trouvait sur son lieu de travail, au milieu des enfants. Son mari Avner a, lui, été assassiné le 7 octobre, lors de l'attaque surprise du Hamas.

Ronen Engel

Du haut de ses 54 ans, Ronan Engel s'était installé au kibboutz Nir Oz depuis plus d'une décennie lorsqu'il a été kidnappé avec sa compagne Karina et leurs filles Mika et Yuval - lesquelles ont depuis été libérées. Souhaitant se reconvertir, il avait récemment obtenu un diplôme en ingénierie de l'eau, indique Haaretz.

Arye Zalmanovitz

Arye Zalmanovitz, 86 ans, est l'otage le plus âgé à avoir été capturé par le Hamas. Il est l'un des membres fondateurs du kibboutz Nir Oz. En octobre dernier, lors d'une manifestation en faveur de la libération des captifs, son fils Avi Zalmanovitz a assuré que son père avait été "appelé pour une mission nationale" en 1955 et qu'il était parti fonder le kibboutz, où il était devenu agriculteur, rappelle Haaretz. "Même dans les années les plus difficiles, lorsqu'il n'y avait rien à manger et que les alertes à la roquette ne lui laissaient que dix secondes pour atteindre l'abri, il refusait de quitter le kibboutz", a-t-il encore souligné.

Ofir Zarfati

Enlevé le 7 octobre dernier lors du festival de musique "Tribe of Nova", où il fêtait son anniversaire avec ses proches, Ofir Zarfati est décédé à l'âge de seulement 27 ans. Originaire de Kiryat-Ata, une ville d'un peu plus de 50.000 habitants du district de Haïfa, il effectuait des études de génie électronique.