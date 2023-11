Israël-Hamas : qui sont les prisonniers palestiniens concernés par l'échange avec des otages ?

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens. Une liste de 300 détenus susceptibles d'être libérés, en majorité des hommes, a été publiée. Voici ce que l'on sait d'eux.

"10 otages contre 30 prisonniers". C'est, en substance, le principe de l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Après six semaines de guerre, les deux ennemis ont convenu d'une trêve et de l'échange de plusieurs dizaines de personnes. Si les identités des otages sont connues depuis le début de l'attaque, celles des Palestiniens n'avaient pas été dévoilées avant ce mercredi.

Israël a en effet publié une liste, sur laquelle figurent les noms de 300 détenus susceptibles d'être libérés. Parmi eux : 33 femmes, 123 adolescents et 144 hommes d'environ 18 ans. Parmi eux, on retrouve une prisonnière qui avait fait la une de l'actualité en 2015. Israa Jaabis, 38 ans, avait fait exploser une bonbonne de gaz dans sa voiture à un poste de contrôle. Elle avait blessé un policier. Depuis, elle a été condamnée à onze ans de prison.

6700 détenus palestiniens dans les geôles israéliennes

Au total, il y a un peu plus de 10% de femmes dans cette liste. Le quotidien israélien Haaretz a relevé le nom de Misoun Mussa : elle avait été condamnée à 15 ans de prison en 2015 pour avoir attaqué au couteau un soldat israélien. Marah Bakeer, elle, a été arrêtée en octobre 2015, à l'âge de 16 ans, après avoir poignardé un officier de la police aux frontières.

Le plus jeune des adolescents est Adam Abouda Hassan Gheit. Âgé de 14 ans, il est originaire de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. Il a été arrêté en mai pour "sabotage (...), agression contre un agent de police et jet de pierres". La plus âgée est une femme de 59 ans, Hanan Salah Abdallah Barghouti, arrêtée en septembre pour des "activités liées au Hamas, dont des transferts d'argent".

Autre enseignement de cette liste : elle met en lumière les connexions politiques de ces prisonniers. Sur les 300 détenus, 49 sont des membres du Hamas, 60 du Fatah - le parti du président de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie - et 17 appartiennent au Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP, mouvement palestinien d'obédience marxiste), selon Israël. Aucune affiliation n'a été spécifiée pour les autres.

Outre ces 300 personnes, des milliers d'autres Palestiniens sont enfermés dans les prisons israéliennes. Leur nombre s'élève à 6700, selon l’ONG israélienne HaMoked. Dans le détail, 2300 ont été condamnés, 2300 sont en attente de procès et 2000 en détention administrative. La libération du plus grand nombre d'entre eux est d'ailleurs un objectif de l'attaque du 7 octobre. "Ce que nous avons entre les mains va faire libérer tous nos prisonniers", avait estimé en octobre Saleh Al-Arouri, un haut responsable du Hamas.