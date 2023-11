Raid à l'hôpital Al-Shifa de Gaza : de quel statut bénéficient les hôpitaux en temps de guerre ?

L'armée israélienne a lancé mercredi une opération "ciblée" contre le plus grand hôpital de la bande de Gaza, qu'il soupçonne d'abriter des structures militaires du Hamas. Plusieurs organisations internationales s'inquiètent du sort des civils et critiquent l'offensive contre un établissement médical. Mais que dit le droit international en la matière ?

Les hôpitaux de nord de la bande de Gaza, dont le plus grand du territoire palestinien, al-Shifa, sont pris depuis plusieurs jours dans l'étau des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Tsahal a lancé dans la nuit de mardi à mercredi "une opération ciblée" à l'intérieur de cet immense complexe où se trouvent environ 2300 personnes, selon l'ONU, dont des patients, des soignants et des déplacés de guerre, qui vivent là dans des conditions désastreuses, sans eau ni électricité. L'armée israélienne, elle, accuse le Hamas d'utiliser al-Shifa comme une base militaire.

Les belligérants sont tenus d’accorder une protection particulière aux malades, aux blessés ainsi qu’au personnel médical et aux hôpitaux. Convention de Genève de 1949

En réponse à cette opération, le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé ce mercredi l'armée israélienne d'avoir "violé de façon flagrante" le droit international et réclame une "intervention internationale pour y protéger les civils". Mais en quoi consiste justement la protection spécifique aux hôpitaux et aux blessés en période de conflit armé ?

Les hôpitaux peuvent perdre leur droit de protection

En vertu des première et deuxième Conventions de Genève de 1949, "les belligérants sont tenus d’accorder une protection particulière aux malades, aux blessés et aux naufragés ainsi qu’au personnel médical, aux ambulances et aux hôpitaux". Cela signifie que les établissements de santé ne peuvent pas être attaqués et que les parties au conflit ne peuvent pas non plus les empêcher de remplir leur fonction médicale.

Pour autant, "les hôpitaux peuvent perdre leur droit de protection s'ils sont utilisés en dehors de leur fonction humanitaire pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi", affirme Cordula Droege, la cheffe du service juridique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). C'est notamment le cas lorsqu'un hôpital est utilisé "comme base de lancement d'une attaque, poste d'observation servant à transmettre des informations d'intérêt militaire, dépôt d'armes, centre de liaison avec des troupes armées, ou encore pour abriter des combattants valides", souligne le droit international humanitaire (DIH).

Par ailleurs, il est des circonstances où certains "actes nuisibles à l'ennemi" peuvent constituer une violation de l'interdiction de recourir à des boucliers humains – par exemple, "le fait d'installer un établissement de santé à proximité d'un objectif militaire dans l'intention de l'utiliser comme bouclier contre les opérations militaires du camp adverse", indique encore le DIH. Enfin, certains "actes nuisibles à l'ennemi" peuvent aussi constituer des crimes de guerre. Par exemple, "le fait d'utiliser des établissements de santé ou autres unités sanitaires arborant l'un ou l'autre des emblèmes distinctifs (croix rouge, croissant rouge ou cristal rouge) pour commettre de tels actes est un usage abusif des emblèmes – ou peut être qualifié d'acte de perfidie constitutif d'un crime de guerre lorsque l'objectif visé est de tuer ou de blesser un combattant ennemi".

Dans ce cas, "la partie au conflit doit pouvoir faire tout ce qui est en son pouvoir pour vérifier que l'hôpital a perdu son statut de protection. Cela signifie que la partie en question doit procéder à une évaluation factuelle avant l'attaque, en se basant sur des informations raisonnablement disponibles", explique la cheffe du service juridique du CICR. Ensuite, lorsqu'un hôpital a perdu son statut de protection, la première chose à faire est de donner un avertissement.

D'après le droit international humanitaire, "l'objectif de cette sommation est de donner la possibilité aux auteurs d'un 'acte nuisible à l'ennemi' de mettre un terme à leur conduite ou, s'ils persistent, de permettre l'évacuation en toute sécurité des blessés et des malades". Toutefois, cela n'est pas toujours possible dans les situations de conflit. Se pose alors la question du respect du principe de proportionnalité. "Cela signifie que la partie au conflit doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser les dommages causés aux patients et au personnel médical", assure Cordula Droege.