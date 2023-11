Raid israélien sur l'hôpital Al-Shifa, Biden optimiste pour la libération des otages... Le point sur la situation au Proche-Orient

Israël a lancé, mercredi 15 novembre, une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital al-Shifa, à Gaza, accusé par l'État hébreu d'être un repaire de l'organisation terroriste. Sur place, des "chars" et des "commandos" israéliens ont été aperçus, selon un haut responsable du Hamas. Voici les informations à retenir de ces dernières 24 heures.

Tsahal mène un raid sur l'hôpital al-Shifa. L'armée israélienne mène, mercredi 15 novembre, une opération "ciblée" dans l'hôpital le plus important de la bande de Gaza, considéré comme le QG du Hamas, où s'entassent des milliers de personnes. "Les forces de défense israéliennes mènent une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital al-Shifa", a-t-elle indiqué tôt. Elle dispose sur place "d'équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entrainées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe, et ce dans le but qu'aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains", a-t-elle ajouté, sans préciser ses cibles.

Des "chars" et des "commandos" aperçus dans le complexe. Un haut responsable de l'administration du Hamas a déclaré à l'AFP voir des "chars" et des "commandos" déambuler dans l'hôpital al-Shifa. "Je suis dans l'hôpital et je vois des dizaines de soldats et de commandos aux urgences et à la réception et il y a des chars qui sont entrés dans le complexe de l'hôpital", a raconté Youssef Abul Reesh, un haut responsable du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, appelant les Nations unies et la communauté internationale à intervenir "immédiatement" pour mettre fin à cette opération de l'armée israélienne.

"Les hôpitaux et les patients doivent être protégés." Interrogé sur l'opération de Tsahal, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a répété, dans une déclaration transmise à l'AFP, que "les hôpitaux et les patients devaient être protégés." "Nous ne commenterons pas en détail une opération militaire israélienne en cours", a-t-il dit. "Comme nous l'avons déjà dit, nous ne soutenons pas des frappes aériennes contre un hôpital et nous ne voulons pas voir d'échanges de tirs dans un hôpital où des personnes innocentes, démunies, malades cherchant à recevoir des soins, sont prises entre deux feux."

Joe Biden "entièrement responsable" pour le Hamas

Le Hamas rejette la "responsabilité" du raid sur Joe Biden. Le mouvement islamiste palestinien a accusé le président américain, Joe Biden, d'être "entièrement responsable" de l'opération israélienne lancée sur l'hôpital al-Shifa, le plus grand complexe de Gaza. "Nous tenons l'occupation (nom donné par le Hamas à Israël, ndlr) et le président Biden entièrement responsables de l'assaut du complexe médical de al-Shifa" par Tsahal, a indiqué le Hamas dans un communiqué diffusé en langue arabe.

Document LCI : au cœur de la bande de Gaza avec Tsahal Source : TF1 Info

Washington reproche au Hamas d'utiliser Al-Shifa comme QG. Les États-Unis ont accusé l'organisation terroriste, sur la base de leurs propres renseignements, d'utiliser des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires, et en particulier celui d'Al-Shifa, autour duquel les combats font rage. Le Hamas et le groupe palestinien Jihad islamique utilisent "un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Shifa" à Gaza, avait affirmé plus tôt, mardi 14 novembre, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, allant ainsi dans le même sens que Tel-Aviv. "C'est un crime de guerre."

"Un feu vert" à Israël "pour commettre de nouveaux massacres". Le Hamas a rejeté les accusations de la Maison Blanche, qui lui impute l'utilisation des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires. "Ces déclarations donnent le feu vert à l'occupation israélienne pour commettre de nouveaux massacres brutaux visant les hôpitaux, dans le but de détruire le système de santé de Gaza", a réagi le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué où il dit "condamner et rejeter" les accusations américaines. "Les États-Unis sont directement responsables de permettre la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza."

Joe Biden "croit à un accord" pour la libération des otages. Avant qu'Israël n'annonce son opération sur l'hôpital Al-Shifa, le président américain, Joe Biden, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Les deux dirigeants "ont discuté longuement des efforts en cours pour faire advenir la libération des otages retenus par le Hamas", a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué. Plus tôt mardi, le président des États-Unis avait déclaré croire à un accord possible. "Je parle chaque jour aux personnes impliquées. Je crois qu'un accord va être trouvé mais je ne veux pas entrer dans les détails", avait-il affirmé. "Tenez bon (les otages, ndlr). On arrive."

Une marche des familles pour "un accord, maintenant". Exaspérées de ne rien voir venir, des proches d'otages détenus par le Hamas ont réclamé qu'Israël "approuve un accord ce (mardi) soir pour ramener à la maison tous les otages de Gaza". Ces dizaines de familles sont parties de Tel-Aviv pour une marche de cinq jours jusqu'à Jérusalem. Cette marche de 63 kilomètres à travers le centre de l'État hébreu, doit conduire les marcheurs jusqu'au bureau du Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, pour maintenir la pression sur son gouvernement et obtenir de lui "leur libération immédiate".