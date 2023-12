Reprise des combats, libération d'otages... Le point sur la situation au Proche-Orient

Les combats ont repris ce vendredi matin entre Israël et le Hamas. Quelques heures avant, de nouveaux otages ont été libérés par le mouvement palestinien en échange de prisonniers. Le point sur la situation au Proche-Orient.

Reprise des combats. La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a expiré ce vendredi matin, et les combats ont repris entre les belligérants. L'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir "violé" la trêve en tirant vers le territoire israélien et en ne remettant pas de nouvelle liste d'otages à libérer. Dans la foulée de la reprise des combats, le gouvernement du Hamas a annoncé que six Palestiniens ont été tués dans un raid israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Nouvelles libérations. Quelques heures avant la fin de la trêve, six Israéliens ont été libérés dans la nuit par le Hamas, après deux autres en journée, et sont rentrés en Israël, ont annoncé les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Parmi les personnes libérées se trouvent notamment la Franco-Israélienne Mia Shem et des binationaux d'Uruguay, du Mexique et de Russie, a informé le Qatar. Dans la foulée, Israël a libéré trente Palestiniens, tous des femmes et des mineurs détenus dans des prisons israéliennes, en application de l'accord de trêve.

L'attaque à Jérusalem revendiquée par le Hamas

Attaque à Jérusalem. Le Hamas a revendiqué jeudi l'attaque à l'arme à feu d'un arrêt de bus qui a fait trois morts et plusieurs blessés. Les deux Palestiniens à l'origine des coups de feu ont été abattus, selon la police. Le mouvement palestinien a aussi appelé à une "escalade de la résistance" contre Israël. Plusieurs pays ont condamné cette attaque meurtrière, comme la France et les États-Unis.

Blinken sur place. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'est rendu en Israël ce jeudi, où il s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il s'est ensuite rendu à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il a rencontré le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a appelé à prolonger la trêve, mais aussi à créer des zones "sûres" pour les civils dans le sud et le centre de la bande de Gaza en cas de reprise des combats.

Une attaque connue depuis un an. Des responsables israéliens avaient obtenu plus d'un an à l'avance le plan du Hamas visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, a révélé ce jeudi le New York Times sur la base de documents secrets. Selon le quotidien américain, le renseignement militaire israélien avait mis la main sur un document d'une quarantaine de pages du mouvement islamiste palestinien Hamas détaillant, point par point, une vaste attaque comme celle perpétrée par des commandos le 7 octobre qui ont fait environ 1200 morts en Israël.