Situation critique à l'hôpital al-Shifa, le Hamas "a perdu le contrôle" de Gaza... Le point sur la situation au Proche-Orient

Des milliers de personnes restent prises au piège, mardi 14 novembre, dans le complexe al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, accusé par Israël de servir de base au Hamas. L'organisation terroriste, dont les positions sont pilonnées, "a perdu le contrôle à Gaza" et ses combattants "fuient vers le sud", a affirmé la veille le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Voici les principales informations de ces dernières 24 heures.

Des milliers de Palestiniens coincés dans l'hôpital al-Chifa. Des milliers de personnes restent prises au piège, mardi 14 novembre, sur le site du principal hôpital de Gaza, qui se situe au beau milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Tsahal considère le lieu comme un repaire stratégique du mouvement islamiste, qui utiliserait les malades et les réfugiés comme "boucliers humains". Selon l'ONU, des milliers de Palestiniens (patients, personnel, personnes déplacées), environ 10.000, peut-être plus, s'entasseraient sur le site d'al-Shifa. "La situation est très grave, c'est inhumain", a alerté Médecins sans frontières (MSF) sur X (ex-Twitter). "Nous n'avons ni électricité, ni nourriture, ni eau dans l'hôpital", a raconté un médecin membre de MSF. "Des gens vont mourir dans quelques heures sans respirateurs artificiels qui fonctionnent".

"L'hôpital doit être protégé." Alors que, depuis des jours, les affrontements entre le Hamas et Tsahal se concentrent autour du complexe al-Shifa, le président américain Joe Biden a appelé Israël à la retenue. "J'espère et je m'attends à des actions moins intrusives à propos de l'hôpital", a-t-il déclaré, lundi, depuis la Maison Blanche. "L'hôpital doit être protégé". "L'idée est d'essayer d'évacuer des gens, d'en évacuer le plus possible", a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner.

Israël confirme l'identité d'une soldate otage. Tsahal a confirmé, pour la première fois depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, l'identité d'une soldate retenue captive par le Hamas, après la publication d'une vidéo montrant la jeune femme. "Nous sommes de tout cœur avec la famille Marciano, dont la fille, Noa, a été brutalement enlevée par l'organisation terroriste du Hamas", a indiqué l'armée israélienne. Cette diffusion intervient à l'heure où le Hamas accuse Israël de "tergiverser" dans les discussions, via une médiation du Qatar, portant sur la possible libération de dizaines d'otages contre une trêve de cinq jours.

Hopital Al-Chifa à Gaza, au centre des soupçons de l'armée israélienne Source : TF1 Info

Tsahal "continue à mener des raids". Israël, qui frappe sans répit la bande de Gaza depuis l'attaque lancée sur son sol, a annoncé qu'elle "continuait à mener des raids, visant des infrastructures terroristes installées dans des bâtiments gouvernementaux, au cœur de la population civile, y compris dans des écoles, des universités, des mosquées". Au 39e jour de la guerre, les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11.240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. Du côté israélien, environ 1200 personnes ont été tuées, selon les autorités, en grande majorité des civils tués le jour de l'attaque, d'une ampleur et d'une violence sans précédent depuis 1948.

Le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza". Des civils "pillent les bases du Hamas. Ils ne croient plus au gouvernement (du Hamas, ndlr)", a assuré le ministre de la Défense, Yoav Gallant, après plus de cinq semaines de guerre. Selon lui, l'organisation terroriste "a perdu le contrôle à Gaza" et ses combattants "fuient vers le sud". Selon des sources militaires israéliennes citées dans plusieurs médias, le Hamas comptait avant le 7 octobre quelque 30.000 combattants dans la bande de Gaza, répartis en cinq brigades régionales, 24 bataillons et quelque 140 compagnies. Les bataillons, situés dans le nord, ont subi des "coups importants" et peinent désormais à organiser leurs attaques, en raison de la mort de leurs commandants.

Bientôt un hommage aux victimes françaises

Le film des massacres du 7 octobre projeté au palais Bourbon. Civils traqués, tués à bout portant, cadavres d'adultes et d'enfants suppliciés, traînées de sang : des images des massacres commis par des commandos du Hamas sur le sol israélien vont être projetées devant des députés à l'Assemblée nationale. Le film d'une quarantaine de minutes, monté à partir d'images prises soit par les assaillants soit par les victimes ou les secouristes, est "un aperçu de ce qui s'est passé ce jour-là", selon le texte d'avertissement en préambule. Des projections ont déjà eu lieu en Israël, au siège des Nations unies et dans une trentaine de pays.

Un hommage aux victimes françaises dès que le bilan sera établi. Le président Emmanuel Macron rendra un hommage aux Français morts lors de l'attaque du Hamas dès que "leur nombre et leur identité seront établis avec certitude", indique-t-il dans une réponse adressée lundi au président des Républicains, Eric Ciotti. Dans une lettre envoyée il y a une semaine, le député des Alpes-Maritimes avait demandé au chef de l'État "un hommage solennel pour saluer la mémoire" des victimes françaises. Le bilan s'élève à 40 morts recensés et 8 disparus, dont des otages.