Soutien à Gaza : Égypte, Jordanie, Tunisie... La colère monte dans les rues des pays arabes

Les rues du Caire emportées par la colère. Des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis ce vendredi dans les rues de la capitale égyptienne pour soutenir la cause palestinienne et les habitants de la bande de Gaza. Alors plus de 4100 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens en riposte à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, ces nouveaux rassemblements suivent plusieurs jours de mobilisations dans les pays arabes.